Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bandiere Blu 2015: la Liguria vince tra le spiagge italiane

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Come ogni anno, anche in questo 2015 la Fee, ha premiato le spiagge nostrane con le famose Bandierine Blu, che in questa edizione, sono risultate ben 280, con 147 comuni costieri e ben 66 approdi turistici, ma anche e sopratutto, con molte new entry! Sul podio delle Bandierine Blu italiane più pulite del 2015 svetta la bella Liguria con 23 lidi, seguita dalla Toscana con 18 località costiere, dalle Marche a quota 17 lidi e dalla Campania con 14 bandiere, grazie ad una new entry, e ancora dalla Puglia con 11 lidi, grazie anch'essa a un nuovo lido. Proseguendo la classifica ecco poi l'Emilia Romagna forte dei suoi 9 lidi, seguita dall'Abruzzo che con 2 lidi in meno è a quota 8 come il Lazio ed il Veneto, che sfoggia invece un nuovo ingresso, mentre la Sardegna, registra persino 2 nuovi lidi. E ancora in classifica ecco la Sicilia, che scende a quota 5 bandiere, con 2 lidi in meno, seguita dalla Calabria a 4, dal Molise a 3, dal Friuli V.Giulia con 2 lidi e dalla Basilicata con 1 unico lido. Questo 2015 registra comunque in particolare un aumento sul fronte delle Bandierine Blu dei laghi, con: 1 bandiera in Lombardia, 2 in Piemonte, con una new entry e 5 per il Trentino A.Adige. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carlo Ancelotti tentato dal Milan: Berlusconi gli telefona

Articolo Successivo

Innamorarsi è come sbornia: ossitocina rende euforici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025