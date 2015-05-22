Home Attualità Bandiere Blu 2015: la Liguria vince tra le spiagge italiane

Bandiere Blu 2015: la Liguria vince tra le spiagge italiane

di Redazione 22/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Come ogni anno, anche in questo 2015 la Fee, ha premiato le spiagge nostrane con le famose Bandierine Blu, che in questa edizione, sono risultate ben 280, con 147 comuni costieri e ben 66 approdi turistici, ma anche e sopratutto, con molte new entry! Sul podio delle Bandierine Blu italiane più pulite del 2015 svetta la bella Liguria con 23 lidi, seguita dalla Toscana con 18 località costiere, dalle Marche a quota 17 lidi e dalla Campania con 14 bandiere, grazie ad una new entry, e ancora dalla Puglia con 11 lidi, grazie anch'essa a un nuovo lido. Proseguendo la classifica ecco poi l'Emilia Romagna forte dei suoi 9 lidi, seguita dall'Abruzzo che con 2 lidi in meno è a quota 8 come il Lazio ed il Veneto, che sfoggia invece un nuovo ingresso, mentre la Sardegna, registra persino 2 nuovi lidi. E ancora in classifica ecco la Sicilia, che scende a quota 5 bandiere, con 2 lidi in meno, seguita dalla Calabria a 4, dal Molise a 3, dal Friuli V.Giulia con 2 lidi e dalla Basilicata con 1 unico lido. Questo 2015 registra comunque in particolare un aumento sul fronte delle Bandierine Blu dei laghi, con: 1 bandiera in Lombardia, 2 in Piemonte, con una new entry e 5 per il Trentino A.Adige. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp