Carlo Ancelotti tentato dal Milan: Berlusconi gli telefona

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2015

Carlo Ancelotti tornerà al Milan? Presto per dirlo. Fatto sta che Silvio Berlusconi ha telefonato all'ex allenatore rossonero, proponendogli un contratto triennale e la massima disponibilità riguardo all'acquisto di nuovi calciatori.

L'attuale ct del Real Madrid non ha accettato, prendendosi un po' di tempo. Certo, la tentazione di tornare ad allenare il team che lo ha reso celebre in tutto il mondo, sia come allenatore che come calciatore, è forte. Ricordiamo che i rapporti tra Carletto e i'Blancos' non è più idilliaco, ed è forse per questo che il Cavaliere si è subito fatto avanti. Una curiosità: l'eventuale liquidazione che Ancellotti riceverà dal Real sarà pari al 50% del cachet di 7 milioni; perciò 3,5 milioni. Non male.

