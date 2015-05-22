Innamorarsi è come sbornia: ossitocina rende euforici

Non è necessario bere alcol per essere felici, è sufficiente innamorarsi. Quando ci si innamora l'organismo rilascia l'ossitocina, ormone dell'amore, che garantisce una sensazione di benessere.

La scoperta è stata fatta da un team di scienziati dell'Università di Birmingham, secondo cui gli effetti di una sbornia sono simili a quelli dell'innamoramento. Non è un caso, infatti, che l'ossitocina sia stato ribattezzato 'ormone dell'amore'. Grazie ad esso ci sente bene e si diventa più altruisti e generosi. Ciò perché vengono annullati ostacoli come agitazione, timore e stress.

"Abbiamo raccolto gran parte della ricerca esistente sugli effetti di ossitocina e alcol e siamo stati davvero colpiti dalle somiglianze incredibili tra i due composti. In pratica, queste sostanze provocano lo stesso effetto sulla trasmissione Gaba nella corteccia prefrontale e le strutture limbiche. Questi circuiti neurali controllano il modo in cui percepiamo lo stress o l'ansia, soprattutto nelle situazioni sociali, come ad esempio le interviste, o il dover chiedere a qualcuno che ci piace di uscire", ha affermato il ricercatore Ian Mitchell, aggiungendo poi: "Non credo che l'ossitocina verrà mai usata come alternativa all'alcol. Ma è un affascinante sostanza e, al di là delle questioni di cuore, ha un potenziale nel trattamento psicologico e psichiatrico".