Bangkok: Meteorite Dà Spettacolo, Palla di Fuoco Verde

di Redazione 04/11/2015

La scorsa notte, a Bangkok (Thailandia), il cielo si è illuminato improvvisamente non per la luna o le stelle ma per un corpo che, secondo molti, era una meteora. Molte persone sono rimaste a bocca aperta quando hanno visto una sorta di palla di fuoco verde in cielo. Per fortuna, qualcuno ha ripreso la scena con lo smartphone ed ora foto e video sono online "All'improvviso il cielo si è illuminato e poi ho visto una linea luminosa verde", ha dichiarato Somsakdi Seubasai, un thailandese che in quel momento stava guidando la sua auto. Il corpo, dopo aver illuminato il cielo di Bangkok, si è disintegrato. Per fortuna i frammenti non hanno provocato danni a cose o persone. L'evento ha indubbiamente agitato la popolazione . Molti non sono riusciti più a prendere sonno. Non è la prima volta che a Bangkok si assistono a fenomeni del genere. Due mesi fa, ad esempio, una grossa palla di fuoco, probabilmente un meteorite, lasciò a bocca aperta tantissime persone. L'oggetto si schiantò a terra senza provocare, fortunatamente, danni. Prima di schiantarsi a terra, il meteorite aveva prodotto una luce arancione e verde e arancione . Diverse persone hanno parlato di "un bolide abbastanza consistente", perciò molto grande. Molte persone che vivono nel quartiere Sisawat, nella provincia di Kanchanaburi, distante circa 200 km da Bangkok, hanno parlato di "un bolide dal bagliore accecante". Pare che la meteora, dopo essersi schiantata al suolo, sia esplosa, provocando un rumore assordante. Le meteore, dunque, si stanno facendo vedere spesso nei cieli di Bangkok: gli abitanti, ora, trascorrono molto tempo con lo sguardo verso l'alto per cercare di assistere a un altro spettacolo . Chissà se qualche corpo celeste saluterà nuovamente gli abitanti di Bangkok? Chi lo sa? Certo, la palla di fuoco verde apparsa nei cieli thailandesi è stata veramente affascinante!

