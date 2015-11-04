Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bangkok: Meteorite Dà Spettacolo, Palla di Fuoco Verde

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La scorsa notte, a Bangkok (Thailandia),  il cielo si è illuminato improvvisamente non per la luna o le stelle ma per un corpo che, secondo molti, era una meteora. Molte persone sono rimaste a bocca aperta quando hanno visto una sorta di palla di fuoco verde in cielo. Per fortuna, qualcuno ha ripreso la scena con lo smartphone ed ora foto e video sono online

  "All'improvviso il cielo si è illuminato e poi ho visto una linea luminosa verde", ha dichiarato Somsakdi Seubasai, un thailandese che in quel momento stava guidando la sua auto. Il corpo, dopo aver illuminato il cielo di Bangkok, si è disintegrato. Per fortuna i frammenti non hanno provocato danni a cose o persone. L'evento ha indubbiamente agitato la popolazione. Molti non sono riusciti più a prendere sonno. Non è la prima volta che a Bangkok si assistono a fenomeni del genere. Due mesi fa, ad esempio, una grossa palla di fuoco, probabilmente un meteorite, lasciò a bocca aperta tantissime persone. L'oggetto si schiantò a terra senza provocare, fortunatamente, danni. Prima di schiantarsi a terra, il meteorite aveva prodotto una luce arancione e verde e arancione. Diverse persone hanno parlato di "un bolide abbastanza consistente", perciò molto grande. Molte persone che vivono nel quartiere Sisawat, nella provincia di Kanchanaburi, distante circa 200 km da Bangkok, hanno parlato di "un bolide dal bagliore accecante". Pare che la meteora, dopo essersi schiantata al suolo, sia esplosa, provocando un rumore assordante. Le meteore, dunque, si stanno facendo vedere spesso nei cieli di Bangkok: gli abitanti, ora, trascorrono molto tempo con lo sguardo verso l'alto per cercare di assistere a un altro spettacolo. Chissà se qualche corpo celeste saluterà nuovamente gli abitanti di Bangkok? Chi lo sa? Certo, la palla di fuoco verde apparsa nei cieli thailandesi è stata veramente affascinante!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Romania, Rogo Discoteca: Premier Ponta si Dimette

Articolo Successivo

Pietrasanta: Riscuote Pensione Marito Morto, Vedova Arrestata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

23/01/2024

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

23/01/2024