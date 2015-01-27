Loading...

Barbie cede: Ceo Mattel si dimette, utili e ricavi in calo

di Redazione

27/01/2015

Il Ceo della Mattel, Bryan Stockton, ha dovuto rassegnare le sue dimissioni per un nuovo profit warning correlato al vistoso calo delle vendite della mitica Barbie, bambola conosciuta in tutto il mondo.

Mattel ha reso noti utili netti in diminuzione del 59% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso; i ricavi, invece, sono scesi del 6%. Barbie debuttò nel mondo dei giochi nel lontano 1959. Da quel momento diventò il sogno di milioni di bimbe, sempre compresa nelle liste dei regali.

Negli ultimi anni, però, Barbie ha perso smalto ed è stata scalzata da personaggi nuovi. I dati della national retail federation statunitense parlano chiaro e testimoniano la vittoria delle bambole di Frozen su Barbie. Il tracollo di un oggetto cult.

