Pinna Pintor: attività sanitarie sospese dalla Regione Piemonte
di Redazione
26/01/2015
Non potranno proseguire, almeno per un po' di tempo, le attività sanitarie presso la Pinna Pintor, celebre e antica clinica torinese creata più di 100 anni fa.
La Regione Piemonte ha provveduto a sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria nella suddetta struttura. Il motivo è rappresentato dalle irregolarità accertate dalla Commissione di Vigilanza nella copertura delle pareti delle sale operatorie.
Tutte le attività chirurgiche e le diverse prestazioni nelle sale, dunque, sono state interrotte. Chissà quando Pinna Pintor potrà tornare il fiore all'occhiello della Sanità piemontese?
