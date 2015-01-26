Loading...

Pinna Pintor: attività sanitarie sospese dalla Regione Piemonte

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2015

Non potranno proseguire, almeno per un po' di tempo, le attività sanitarie presso la Pinna Pintor, celebre e antica clinica torinese creata più di 100 anni fa.

La Regione Piemonte ha provveduto a sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria nella suddetta struttura. Il motivo è rappresentato dalle irregolarità accertate dalla Commissione di Vigilanza nella copertura delle pareti delle sale operatorie.

Tutte le attività chirurgiche e le diverse prestazioni nelle sale, dunque, sono state interrotte. Chissà quando Pinna Pintor potrà tornare il fiore all'occhiello della Sanità piemontese?

