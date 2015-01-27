Loading...

Cassano, Parma addio: risoluzione consensuale contratto, ora è libero

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2015

Antonio Cassano dice addio anche al Parma, dopo aver militano in numerosi club. La notizia si è appresa da un comunicato pubblicato sul sito web del Parma, di cui riportiamo il testo: "Il Parma comunica di aver raggiunto in data odierna l'accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Cassano".

Qualche giorno fa, Cassano aveva detto di non aver ricevuto gli stipendi, non escludendo una possibile messa in mora del club. La scialba prestazione dell'attaccante barese contro il Cesena ha fatto infuriare i tifosi. Il comportamente dei sostenitori del Parma ha fatto esplodere Cassano, che ora è libero di scegliersi un'altra squadra.

