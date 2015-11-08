Home Cronaca Bari, Incendio in Casa di Riposo: Sigaretta Accesa?

Bari, Incendio in Casa di Riposo: Sigaretta Accesa?

di Redazione 08/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Rogo fatale in una casa di riposo di Bari. Le fiamme ha causato un morto e un ferito. E' probabile che l'incendio sia scoppiato per una sigaretta lasciata accesa Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi ma quella più accreditata è quella del rogo dovuto a una sigaretta accesa. Una persona è stata avvolta dalle fiamme ed è morta; un'altra è rimasta gravemente ferita. Il dramma è avvenuto a Villa Eden, nota casa di riposo a Turi, in provincia di Bari. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli investigatori ritengono che la persona che, poi, è morta si sia addormentata col mozzicone di sigaretta in mano. La vittima, Vincenzo Luisi, aveva 84 anni e, secondo le ultime informazioni, era solito fumarsi qualche 'bionda' sul suo letto. L'anziano era originario di Putignano ma era residente in un paesino nel Barese. Le sigarette, oltre a far male alla salute, sono spesso causa di tragedie. Non è la prima volta che un incendio scoppia per colpa di un mozzicone di sigaretta. I fumatori devono sempre ricordare di spegnere la sigaretta prima di addormentarsi. Ieri, a Giugliano, una sigaretta poteva provocare un'altra tragedia. Una donna si era fermata a un distributore di carburante con la sua Fiat Panda e, mentre faceva rifornimento, aveva deciso di fumarsi una sigaretta. Non l'avesse mai fatto. Non appena si è accesa la 'bionda' la macchina è andata a fuoco, forse per una fuga di gas all'interno del veicolo. Un benzinaio, decisamente coraggioso, è entrato nella vettura ed ha salvato la 52enne. Sul posto sono subito accorsi i poliziotti, il personale del 118 e i vigili del fuoco. La donna deve la vita all'intrepido benzinaio, visto che se l'è cavata solo con qualche ustione. Certo, le sue condizioni sono gravi ma non rischia la vita.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp