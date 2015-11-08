Home Home J-Ax: Addio a The Voice, Sarà Coach ad Amici?

J-Ax: Addio a The Voice, Sarà Coach ad Amici?

di Redazione 08/11/2015

Colpo di scena a The Voice 2016. J-Ax lascia per un presunto comportamento poco limpido della produzione. L'annuncio è stato dato dallo stesso rapper mediante i social J-Ax, dunque, ha lasciato un talent che ha reso molto popolare. E' doveroso ricordare che The Voice deve il suo successo anche al rapper milanese. Il motivo dell'addio sarebbe un comportamento non molto trasparente della produzione nei confronti dell'artista. Il clima è diventato non molto rassicurante e, allora, il rapper ha deciso di farla finita, di non partecipare alla prossima edizione del programma. "Con il direttore Angelo Teodoli e il capostruttura di Rai2 Fabio Di Iorio si è creato un rapporto di reciproca stima", ha però asserito J-Ax. Non è tardata ad arrivare la replica della produzione del celebre talent: "Apprendiamo con serenità la decisione di J-Ax di non rendersi disponibile per 'The Voice'. Al momento, la sua presenza non era confermata e questo crea una fortunata convergenza di intenti... Ringraziamo J-Ax per aver collaborato con noi, sia lavorando a 'The Voice' che lasciandolo, dandoci una spinta nella direzione del rinnovamento". Ecco la controreplica di J-Ax su Facebook: "Auguri a trovare qualche mio collega disposto a lavorare con voi. Il programma deve iniziare a gennaio e non c'è nessun coach. Hanno tutti detto di no. I professionisti non lavorano coi dilettanti". Insomma, il rapper milanese sembra nutire molto rancore nei confronti della produzione di The Voice. Che farà, adesso, J-Ax? Si vocifera che passerà a Mediaset, magari nei panni di coach ad 'Amici'. Anche J-Ax alla corte di Maria De Filippi? Vedremo. Certo, a J-Ax non manca il lavoro, e se proprio non vuole fare più tv non deve preoccuparsi, visto che può tranquillamente vivere solamente con la musica, che continua a dargli grosse soddisfazioni. Pensiamo, ad esempio, al brano "Maria Salvador", tormentone della scorsa estate.

