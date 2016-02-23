Barilla Inaugura Terzo Ristorante a New York: Vetrina Interattiva

Barilla dà lustro all'Italia nel mondo. Il celebre colosso italiano della pasta ha reso noto di aver aperto a New York un ristorante con vetrina interattiva in modo da poter parlare coi clienti

"Le aziende che mettono al centro il consumatore e che utilizzano le tecnologie digitali per stabilire una conversazione costante sono quelle che hanno maggiore successo sul mercato, creando le basi per la crescita futura".

Ilha inaugurato ieri, 22 febbraio 2016, il suo terzo ristorante a. Il locale, nel centro di Manhattan, è caratterizzato da una vetrina inusuale, creata insieme a, che facilita il dialogo tra ristorante e clienti. Questi ultimi potranno non solo leggere menù e ricette scritte nei post ma anche commenti e recensioni che arrivano in real time da TripAdvisor. Barilla dimostra così di essere un passo avanti rispetto ai competitors. Nessuno, infatti, a New York aveva mai pensato a qualcosa del genere. In soldoni, la vetrina interattiva permetterà ai clienti di documentarsi sul locale, rendendo superfluo l'utilizzo dello smartphone. Il presidente del Gruppo Barilla,, ha asserito che la portentosa vetrina mira ad avvicinare cliente e ristorante, creando un dialogo proficuo per entrambi: da un lato il cliente potrà conoscere meglio il locale; dall'altro il ristorante potrà capire meglio le esigenze dei. Il CEO di Microsoft Italia,, ha spiegato:Barilla dunque inizia un nuovo percorso orientato verso una grande trasparenza nel dialogo coi clienti. Partner del gruppo italiano in questo importante viaggio sono Microsoft ed altre aziende tecnologiche. La vetrina interattiva è fondata su un sensoreche rileva i movimenti delle persone ferme dinanzi al ristorante e trasmette le informazioni ad unconnesso a un proiettore a medio raggio. Le immagini vengono direttamente proiettate sul vetro, senza l'uso di altri monitor. I dati delledell'utente vengono raccolti e inviati dalla finestra digitale al cloud per l'analisi.