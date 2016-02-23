Home Home Rihanna, Video "Work" Online: Sensualità a 360°

Rihanna, Video "Work" Online: Sensualità a 360°

di Redazione 23/02/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Rihanna sorprende ancora una volta mostrando il suo fisico mozzafiato nel video di "Work", brano con Drake contenuto nel suo ultimo disco "Anti" La popstar barbadiana mette in mostra le sue forme nel video e balla in modo sensuale tra tante persone ed alcol. "Work" è balzato in vetta alla classifica iTunes di tutto il pianeta in pochissimo tempo. Rirì ha compiuto, qualche giorno fa, 28 anni e domani, 24 febbraio 2016, è attesa sul palco, a Londra, in occasione dei Brit Awards, giunti alla 36esima edizione. La cantante delle Barbados si esibirà, la prossima estate, anche in Italia durante l'Anti World Tour: 11 luglio a Torino e 13 luglio a Milano. I fan italiani della cantante di "Umbrella" non vedono l'ora di vedere il loro idolo dal vivo. L'Anti World Tour comprende 35 tappe negli Usa e in Canada e 24 in Europa. La sensuale artista si esibirà in Europa assieme a due rivelazioni del panorama musicale mondiale, ovvero The Weeknd e Big Sean. Inutile dire che gran parte delle tappe del nuovo tour di Rihanna sono già sold-out. Prima di lanciare il video, nei giorni scorsi Rihanna aveva diffuso il teaser di "Work", brano realizzato assieme a Drake. Il video è ambientato in due location, una dancehall e una stanza d'albergo. L'artista, sempre sensuale, danza e canta magnificamente. "Work" fa parte di "Anti", ottavo disco di Rihanna uscito lo scorso gennaio. Riri, nei giorni scorsi, ha annunciato il rinvio di diverse tappe del suo tour per problemi alle corde vocali. In occasione dei recenti Grammy Awards, infatti, non si è potuta esibire: il medico le aveva consigliato di non cantare per evitare un'emorragia alle corde vocali. In attesa di rivedere Rihanna dal vivo, dunque, i fan italiani possono divertirsi a guardare i video delle sue ballate, come "Work", in cui ostenta tutto il suo appeal.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp