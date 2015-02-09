Basis, pillola che allunga la vita: effetti analoghi a dieta ipocalorica

L'elisir di lunga vita è contenuto in una pillola, "Basis", ideata da un'equipe di scienziati americani. La portentosa pastiglia produrrebbe effetti analoghi a una dieta ipocalorica.

I creatori di "Basis" sono gli studiosi di Elysium Health, giovane azienda americana. Le prime sperimentazioni sui topi hanno prodotto risultati confortanti. "Il problema è che è impossibile provare in un tempo ragionevole che un farmaco che estende la vita degli animali può fare lo stesso nell'uomo. Un esperimento del genere richiederebbe anni, per cui abbiamo deciso di impacchettare una ricerca all'avanguardia in un prodotto da banco", ha dichiarato Leonard Guarente, ex docente a Boston.