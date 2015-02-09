Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Basis, pillola che allunga la vita: effetti analoghi a dieta ipocalorica

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'elisir di lunga vita è contenuto in una pillola, "Basis", ideata da un'equipe di scienziati americani. La portentosa pastiglia produrrebbe effetti analoghi a una dieta ipocalorica.

I creatori di "Basis" sono gli studiosi di Elysium Health, giovane azienda americana. Le prime sperimentazioni sui topi hanno prodotto risultati confortanti. "Il problema è che è impossibile provare in un tempo ragionevole che un farmaco che estende la vita degli animali può fare lo stesso nell'uomo. Un esperimento del genere richiederebbe anni, per cui abbiamo deciso di impacchettare una ricerca all'avanguardia in un prodotto da banco", ha dichiarato Leonard Guarente, ex docente a Boston.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook e WhatsApp: fusione in vista, unica app per smartphone

Articolo Successivo

Partigiano Massimo Rendina si è spento: camera ardente in Campidoglio

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022