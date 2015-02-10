Facebook e WhatsApp: fusione in vista, unica app per smartphone

Si vocifera, negli ultimi giorni, di una futura fusione tra WhatsApp e Facebook. La notizia è stata confermata da una nota congiunta dei due colossi, che sottolinea l'avvento di una sola app per smartphone.

Una futura fusione tra WhatsApp e Facebook sarà di indubbia utilità, in quanto, ad esempio, il social network in blu consentire la condivisione dei propri messaggi in chat o l'accesso alla versione desktop dell’app di messaggistica senza usare lo smartphone. E' probabile che il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ambisca a trasportare tutti i servizi della chat nella piattaforma del suo social.