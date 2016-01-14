Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Fede Nuziale all'Anulare: Riconciliazione?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono detti addio definitivamente oppure c'è un riavvicinamento? Beh, nelle ultime ore, una circostanza sta facendo propendere molti per la seconda ipotesi

"Sono triste e molto provata da quello che sta succedendo, ma mi rialzerò. Per me la famiglia è importante, farò qualsiasi cosa per il bene di mio figlio".

"Pretendo tanto, voglio sempre il fuoco e, quando la fiamma si abbassa, divento una rompipalle".

La soubrette argentina e il ballerino sono apparsi in diverse foto con la fede nuziale all'anulare. Se, come tutti sostengono, la celebre storia è naufragata,Beh, c'è già chi afferma che i due siano voluti apparire con le fedi per far parlare di loro, visto che dovranno anche presentare insieme un programma su Canale 5. C'è chi, invece, crede che i due non riescono proprio a stare lontani, amandosi ancora. Chissà chi avrà ragione. Fatto sta che dopo l'annuncio di Belen, mediante il suo avvocato, della fine della storia con De Martino, i due non sono più apparsi insieme: ognuno per la sua strada. La showgirl sudamericana si è concessa addirittura una pausa diallee molti le hanno affibbiato già una nuova fiamma (l'ex Borriello). La Rodriguez ha subito smentito il flirt con l'ex fidanzato. Belen ha sofferto molto per la rottura con Stefano. L'ha confessato durante un'intervista a 'Chi':Quali sono i motivi del naufragio della relazione tra il ballerino e la soubrette argentina? Beh, pare che lui si sia sentito soffocato dall'ingerenza della moglie. Del resto, la stessa Belen ha dichiarato tempo fa:La Rodriguez ha asserito di essersi vista con De Martino lo scorso fine settimana. Il ballerino ha voluto vedere anche suo figlio Santiago, con cui ha giocato molto. Insomma, per qualche ora è stata 'ripristinata' quell'atmosfera di serenità necessaria in ogni famiglia.