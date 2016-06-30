Belen Rodriguez a Ibiza con figlio, famiglia e Andrea Iannone

E' estate e per i vip è tempo di vacanze. Si sta rilassando a Ibiza, come molti altri personaggi famosi, anche la soubrette argentina Belen Rodriguez, immortalata dai paparazzi di "Chi" a bordo piscina con un topless mozzafiato
. E' probabile che sia proprio il suo il topless più bello dell'estate 2016. Belen è arrivata ad Ibiza con suo figlio Santiago, i suoi familiari, amici e Andrea Iannone
, pilota della MotoGp. Chi è quest'ultimo? Si vocifera che sia il nuovo spasimante dell'ex di Stefano De Martino. La Rodriguez e Iannone, ultimamente, passano molto tempo insieme
. E' ancora presto, però, per dire che i due sono fidanzati.
Nella sua incantevole villa di Ibiza, Belen Rodriguez
dà il meglio di sé: si tuffa in acqua più volte, prende il sole, e sfoggia topless da capogiro che, però, non sono sfuggiti ai paparazzi di "Chi", magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Belen crede che nessuno la stia immortalando, invece i paparazzi di "Chi", grazie alla loro grande esperienza, sanno bene come beccarla
. Secondo alcuni rumors, la showgirl argentina e Iannone flirtano da un po' di tempo. Sarà vero? Se non rose fioriranno. Intanto la bella Belen pensa al relax nella sua splendida villa spagnola, incurante di tutto quello che dicono riviste e siti web scandalistici. Ogni tanto, la soubrette posta qualche scatto 'bollente' sul suo profilo Instagram
per far gioire i suoi tantissimi fan.
Il topless mozzafiato di Belen Rodriguez, dunque, è candidato ad essere il migliore dell'estate 2016. La conduttrice di 'Pequenos Gigantes' ama molto il figlio Santiago e i suoi familiari, che ha portato con sé anche a Ibiza, nella sua magnifica villa
. A Ibiza, però, c'è anche Andrea Iannone: allora è amore tra Belen e il pilota? Perché si unito ai familiari della showgirl? Molte foto, pubblicate sul web, mostrano la Rodriguez, su uno yacht,
al fianco di Andrea. Amore o amicizia? Finora nessuno dei due interessanti ha confermato o smentito i rumors. Belen ha solo pubblicato su Facebook
un post alquanto criptico:
"E' scoraggiante pensare quante persone sono scioccate dall'onestà e quanto poche dalla finzione. Dormo va! Magari quando mi sveglio sentirò qualche str....a in meno".
Un messaggio sibillino di Belen Rodriguez che non dice nulla, anzi non fa altro che alimentare il chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale e sulla sua presunta liaison con il centauro Andrea Iannone
. I fatti, del resto, non fanno altro che confermare le voci indiscrete degli ultimi tempi.