Belluno, Dieta Vegan dopo Svezzamento: Bimbo Ricoverato

di Redazione 16/10/2015

Nel mondo, negli ultimi anni, è cresciuto decisamente il numero dei vegani. Capita spesso, inoltre, che genitori vegani impongano il loro stile alimentare anche ai figli. In tali casi, però, bisogna fare attenzione in quanto i piccoli possono risentirne Un bimbo di due anni che vive a Belluno è stato portato dai genitori all'ospedale San Martino perché aveva accusato un malore. I medici, dopo averlo visitato, hanno riscontrato forti carenze alimentari. A quanto pare, il bimbo è stato sottoposto dai genitori a una dieta vegan dopo lo svezzamento. I medici bellunesi sono subito corsi ai ripari, somministrando al piccolo una cura in grado di evitare danni che avrebbe potuto provocare lo stile alimentare vegan, erroneo per una persona in tenera età. Esperti e nutrizionisti concordano nel ritenere che la dieta vegana è potenzialmente pericolosa per i bimbi piccoli, che possono seguirla solo se c'è un nutrizionista che fornisce ai genitori le corrette indicazioni. Secondo le ultime informazioni, la dieta vegana a cui è stato sottoposto il piccolo potrebbe creare problemi al corretto sviluppo. I medici stanno facendo il possibile per evitare i danni ma non è facile. La dieta vegan, dunque, non deve essere seguita dai bimbi in quanto rischia di provocare seri danni. "Nel primo anno di età questa dieta è totalmente sconsigliata. Chi proprio la volesse per i figli, farà bene a farlo sotto osservazione di un nutrizionista", ha dichiarato il primario dell'ospedale San Martino di Belluno. La dieta vegan, lo ricordiamo, esclude il consumo di qualsiasi proteina animale. Ecco, tale dettaglio basta a far capire come tale regime alimentare sia deleterio per un organismo in crescita, che invece necessita di proteine. L'episodio avvenuto a Belluno, purtroppo, non è l'unico del genere. E' capitato già diverse volte, in Italia e nel mondo, che bimbi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per gravi carenze alimentari dovute alla dieta vegan.

