Naike Rivelli Abbandona Pechino Express: Tranquilli, non è Incinta!

di Redazione 16/10/2015

Pechino Express è un programma che attrae tantissime persone anche per i concorrenti. Ha sorpreso non poco, di recente, l'addio all'Adventure Game di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti Perché Naike ha deciso di gettare la spugna? Pechino Express sembrava proprio il programma adatto per una ragazza come la Rivelli, amante del sole, della libertà, e della natura. C'è chi sostiene che la figlia della Muti abbia lasciato perché è incinta. Voi che ne pensate? Naike è in dolce attesa? Eppure dai recenti scatti, postati dalla Rivelli, non si nota una forma fisica di donna incinta. I rumors di una presunta gravidanza di Naike sono stati forse alimentati dagli svenimenti e dai malore durante Pechino Express. La ragazza, però, ha smentito la sua dolce attesa, asserendo che quei malori sono stati dovuti a problematiche estranee a una gravidanza. Ha negato la gravidanza di Naike anche il suo fidanzato, Yari Carrisi. Naike, dunque, ha lasciato Pechino Express. A seguirla anche il fratello Facchinetti, spiegando che, siccome lui e la sorella hanno iniziato l'avventura insieme, è giusto terminarla nello stesso momento. Insomma, entrata in comune ed uscita congiunta. Non è la prima volta che magazine di gossip diffondono la notizia sulla gravidanza di Naike Rivelli. Già a settembre l'indiscrezione balzò sui maggiori magazine scandalistici e di cronaca rosa. A smentire la notizia in quel momento fu proprio il padre di Yari, Al Bano Carrisi, durante un'intervista a Pomeriggio 5: "Ho letto la notizia: Mi è sembrato strano che mio figlio non mi avesse riferito nulla. Mi ha detto: 'E' una grande... diciamo che non è vera. I diretti interessati smentiscono.' Gli ho detto: 'Peccato, aspetterò ancora'". Durante l'intervista a Pomeriggio 5, però, Al Bano rivelò che suo figlio Yari è molto innamorato di Naike: "Mai visto mio figlio così preso come in una storia d'amore". Dai Al Bano, che prima o poi diventerai anche tu nonno!

