Home Home Bentornata Fiat Tipo! Berlina Compatta, Elegante e Spaziosa

Bentornata Fiat Tipo! Berlina Compatta, Elegante e Spaziosa

di Redazione 13/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Fiat 'rispolvera' la Tipo, auto che piacque a molte persone negli anni '90. La nuova Tipo, però, è diversa dalla sua antenata: ora è una berlina compatta, comoda e con un bagagliaio ampio La nuova Tipo è prodotta nello stabilimento di Bursa, in Turchia, ed è equipaggiata sia con motori alimentati a benzina che diesel. Certo, questi ultimi sono i più parsimoniosi, visto che permettono di percorrere ben 100 km con soli 3,9 litri di carburante. Più o meno, il consumo è analogo a quello di una Fiat Panda. Entrando nella nuova Fiat Tipo si nota subito l'abitacolo spazioso e funzionale. C'è tutto quello che serve a un utente medio. La Tipo è una macchina adatta per affrontare lunghi viaggi, visto che ha anche un ampio bagagliaio (510 litri). Fiat è convinta che la nuova Tipo riscuoterà molto successo. Saranno i consumatori, come al solito, a stabilirlo. La vettura sarà in vendita dal prossimo dicembre a un prezzo inferiore ai 20.000 euro. In futuro arriverà anche la versione station wagon, più capiente ma, ovviamente, più ingombrante. Interessanti, sul versante dei propulsori, sia le versioni a gasolio che a benzina. Fiat ripropone i Multijet da 95 a 120 CV, affidabili ed economici. Certo, la nuova Tipo non è proprio un'auto da città, viste le sue dimensioni (è lunga 4,53 m e larga 1,78 m), ed ama le strade extraurbane ed autostrade. Si tratta di una vettura che offre molto comfort: si sta larghi all'interno. I passeggeri della nuova Tipo potranno usufruire di sistemi hi-tech come USB compatibile con gli Ipod e la connettività Bluetooth con vivavoce.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp