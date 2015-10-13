Home Home Il Volo, Selfie con Lady Gaga durante Cena di Gala a New York

Il Volo, Selfie con Lady Gaga durante Cena di Gala a New York

di Redazione 13/10/2015

Il Volo, è indubbio, hanno ottenuto la loro popolarità prima all'estero che in Patria. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono venuti alla ribalta in Italia solo dopo il trionfo all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Per loro è uno straordinario momento e, recentemente, sono andati in visibilio quando hanno visto Lady Gaga I componenti de Il Volo hanno partecipato a una cena di gala al Grand Ballroom del Waldorf Astoria, a New York, ed hanno avuto l'onore di incontrare la famosa popstar Lady Gaga. L'evento è stato promosso per esaltare lo stretto rapporto tra Italia e Usa. I ragazzi de Il Volo erano stati invitati alla cena di gala proprio perché rappresentano benissimo la musica italiana. Ebbene, quando Piero, Gianluca e Ignazio hanno visto Lady Gaga non hanno potuto non chiederle un selfie. La popstar di origini italiane ha sorriso ed ha accettato di farsi un autoscatto con loro. Un momento emozionante per i membri de Il Volo, che nel giro di pochi anni sono diventati famosissimi. I loro brani, infatti, dominano non solo le classifiche italiane, ma anche quelle di altre nazioni: "L'amore si muove", ad esempio, occupa la prima posizione della classifica Classic di Billboard. Il Volo e Lady Gaga si sono incontrati lo scorso 10 ottobre. La cena di gala viene organizzata annualmente qualche giorno prima del cosiddetto Columbus Day, giornata in cui si commemora la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. I membri de Il Volo hanno avuto l'onore di incontrare anche tanti altri artisti famosi durante la cena di gala a New York, come Tony Bennett, caro amico e collega della stessa Lady Gaga.

