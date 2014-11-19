Beppe Grillo è ricchissimo: intasca oltre 7.500 euro al mese, pubblicata dichiarazione redditi

Tempo fa aveva detto che il suo reddito era pari a zero e che la politica gli stava costando molto. Strano, visto che secondo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 guadagna quasi 150.000 lordi l'anno. Parliamo di Beppe Grillo, leader del M5S.

La dichiarazione dei redditi del comico e politico genovese è stata pubblicata su Parlamento.it. Grillo intasca la bellezza di 91.511 euro netti l'anno, ovvero oltre 7.500 euro al mese. E questo si chiama avere un reddito pari a 0? Allora che dovrebbero dire i milioni di italiani che non arrivano a 700 euro al mese?

Il leader del MoVimento è proprietario anche di diversi immobili, come un sontuoso appartamento a Lugano, dotato di posto auto e cantina e detiene azioni di 3 aziende: Banca Popolare Etica, Gestimar e Bellavista.