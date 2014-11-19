Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Beppe Grillo è ricchissimo: intasca oltre 7.500 euro al mese, pubblicata dichiarazione redditi

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tempo fa aveva detto che il suo reddito era pari a zero e che la politica gli stava costando molto. Strano, visto che secondo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 guadagna quasi 150.000 lordi l'anno. Parliamo di Beppe Grillo, leader del M5S.

La dichiarazione dei redditi del comico e politico genovese è stata pubblicata su Parlamento.it. Grillo intasca la bellezza di 91.511 euro netti l'anno, ovvero oltre 7.500 euro al mese. E questo si chiama avere un reddito pari a 0? Allora che dovrebbero dire i milioni di italiani che non arrivano a 700 euro al mese?

Il leader del MoVimento è proprietario anche di diversi immobili, come un sontuoso appartamento a Lugano, dotato di posto auto e cantina e detiene azioni di 3 aziende: Banca Popolare Etica, Gestimar e Bellavista.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Giorgia danza in un cubo nel video di "La mia stanza", nuovo brano

Articolo Successivo

Calendario Pirelli 2015: ottimo lavoro di Steven Meisel, fotografo accreditato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025