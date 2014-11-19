Loading...

Giorgia danza in un cubo nel video di "La mia stanza", nuovo brano

19/11/2014

La cantautrice romana Giorgia si mostra in un cubo, insieme a diversi ballerini di hip hop, nel video di "La mia stanza", brano compreso in "Senza Paura Limited Gold Edition".

Il nuovo video di Giorgia ha già ottenuto tantissime visualizzazioni. A dicembre, lo ricordiamo, inizierà il Senza Paura Tour: 14 Napoli, 15 Roma, 18 Padova, 20 Torino e 21 Milano.

L'artista romana è inarrestabile e tra poco, dunque, tornerà ad esibirsi dal vivo per la gioia dei tantissimi fan.

