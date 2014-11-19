Calendario Pirelli 2015: ottimo lavoro di Steven Meisel, fotografo accreditato

Il nuovo Calendario Pirelli 2015 è 'condito' da diversi elementi, come bellezza, fascino ed ironia.

Gli autori del celebre calendario, The Cal, sono entusiasti per il lavoro da essi realizzato. "Abbiamo cercato di trasferire nelle immagini l'idea della moda attraverso dettagli che riuscissero a rendere le modelle più sexy di quanto possa essere unicamente il loro corpo. Non ci saremmo accontentati di avere solo ragazze nude", ha affermato Carine Roitfeld, che ha lavorato assieme al fotografo Meisel durante la creazione del calendario.

Ricordiamo che Steven Meisel è uno dei fotografi più accreditati in circolazione: nome noto non solo nel mondo della moda. "Volendo limitare l'utilizzo di abiti e accessori e disponendo della massima libertà creativa, ho trovato molto stimolante giocare con i colori, con il trucco, con i materiali", ha spiegato Meisel.