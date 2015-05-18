Better Life Index, Italia 13esima per equilibrio lavoro-vita

Il Better Life Index dell'Ocse parla chiaro: l'Italia è al 13esimo posto della classifica relativa all'equilibrio lavoro-vita. L'elenco è stato stilato sulla base di 11 fattori. Nel rapporto sono state prese in considerazione 36 nazioni più Russia e Brasile.

Il Belpaese occupa la 14esima posizione nel reddito e la 17esima nella salute. Riguardo agli fattori, invece, è al di sotto della media: abitazione e sicurezza (24esimo posto); soddisfazione e ambiente (27esimo posto); occupazione (29esimo posto). Una classifica del genere non ci stupisce, visto l'occupazione e la sicurezza, in Italia, sono argomenti che vengono sempre presi in considerazione ma mai nessuno attua misure efficaci per migliorare la situazione.