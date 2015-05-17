Vigevano, mangia formaggio fatto in casa: bimbo colpito da listeriosi

Occorre sempre prestare attenzione a ciò che mangiano i bimbi, cercando di stargli sempre accanto nel momento dei pasti. Un bimbo di 18 mesi di Vigevano è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo per una listeriosi dovuta probabilmente al consumo di formaggio fatto in casa con latte non pastorizzato.

I medici hanno sottoposto il piccolo a un delicato intervento neurochirurgico mirato ad attenuare l'effetto di una meningo-encefalite. Sarà compito dell'Asl verificare se la listeriosi sia conseguenza di una tossina presente nel latte. Speriamo che il piccolo guarisca al più presto.