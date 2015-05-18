Loading...

Cannes, Gus Van Sant fa cilecca: "The Sea of Trees" non convince

18/05/2015

Non è bastato un attore del calibro di Matthew McConaughey per creare un film entusiasmante. Stavolta il regista Gus Van Sant ha fatto cilecca. "The Sea of Trees" non è piaciuto a Cannes. Dopo la proiezione del film pochi applausi e tanta noia.

Il protagonista del film, interpretato proprio da Matthew McConaughey, è una persona depressa che vuole suicidarsi nella foresta di Aokighar, in Giappone, ribattezzata 'il mare di alberi'. Tale foresta rappresenta il luogo prediletto dagli aspiranti suicidi. A un certo punto, Matthew dovrà accantonare il suo desiderio di farla finita per aiutare un uomo che si è perso nella foresta.

Van Sant non è riuscito a creare un capolavoro, stavolta. Si è dilungato troppo sulla causa (la crisi matrimoniale) che ha portato il protagonista nella foresta? Forse. Il film è ambientato in Giappone ma è permeato sciattamente dall'ars hollywoodiana. Stavolta Gus Van Sant non ha brillato.

