Beyoncé Ivy Blue Foto: nuovi scatti su Instagram

di Redazione 19/08/2016

Beyoncé ha avuto di recente parecchi problemi familiari, ma non certo a causa della piccola Ivy Blue, già viziatissima, ma cosciente della sua importanza mediatica. Li ha avuti col marito fedifrago. Gliele ha cantate nelle canzoni del suo ultimo album, eppure ultimamente non sembra aver preso le distanze da colui che l'ha tanto fatta soffrire, condividendo le vacanze in Italia dopo lo strepitoso Tour mondiale. Non vuole sfasciare la famiglia? Del resto, Beyoncé pensa alla famiglia e ad Ivy Blue condividendo spesso su Instagram le foto più belle dei loro viaggi. Solo qualche ora fa la talentuosa cantante ha condiviso un album di famiglia risalente al viaggio a New York, fatto il maggio scorso. Negli scatti primaverili, Be sembra gioiosa e Blue Ivy la guarda trasognata con un delizioso e principesco abito in tulle. Anche Jay-Z appare nell'album dei ricordi, bevendo sangria in outfit bianco. Attualmente la famiglia si sta rilassando su di uno yatch in Sardegna. Sempre su Instagram, Beyoncé aveva condiviso gli scatti sulla lussuosa barca ed una speciale foto direttamente sotto la Tour Eiffel. Insomma, Beyoncé se la sta spassando, ma sempre in famiglia, in attesa del prossimo impegno, in New Jersey, il 7 settembre. Non tutto oro quel che luccica? Sicuramente no, ma la famiglia di Jay-Z resta una delle più ricche del mondo. Qualche problemino potrà pur superarlo!

