Meteo Italia Oggi E Domani: Arriva L'Alta Pressione

di Redazione 19/08/2016

METEO OGGI IN ITALIA Persiste il tempo instabile fino a questa sera, ma, già da domani, il Centro Sud godrà dell'alta pressione, che, letteralmente, spazzerà via le nuvole. Continuano le precipitazioni sull'Appennino Settentrionale e sul Medio Versante Adriatico. Tuttavia, già da domani, l'alta pressione riporterà il bel tempo sul Centro-Sud, con un clima soleggiato e temperature al di sopra delle medie stagionali. Al Nord, invece, persisterà la perturbazione atlantica che provocherà rovesci e temporali, anche di forte intensità e non solo ad alta quota, ma anche in pianura. METEO DOMANI, SABATO 20 AGOSTO 2016 Soleggiato e caldo al Centro-Sud e nelle isole. Tempo da gita fuori porta, al lago, al mare o ovunque si desideri passare ore in relax ed all'aria aperta. Si scorgeranno annuvolamenti solo sul versante appenninico. Attenzione, invece, al Nord. Già dal primo mattino, si verificheranno rovesci in Val D'Aosta ed in Piemonte. Nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno il Nord Ovest, Emilia e Trentino Alto Adige. Sul resto dell'Italia, si percepiranno temperature al di sopra delle medie stagionali, con picchi nelle isole sui 35 gradi. Si attesteranno attorno ai 32, 33 gradi. Dunque, prudenza per chiunque soffra di patologie cardiache o respiratorie. Non uscite nelle ore più calde e portate sempre con voi una bottiglia d'acqua; coprite il capo con un capello e non sostate per troppe ore consecutive ai cocenti raggi del sole.

