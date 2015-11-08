Home Home Bidello Pedofilo a Battipaglia: Palpeggiava Studentesse, Arrestato

di Redazione 08/11/2015

Arrestato perché molestava minorenni. E' successo a Battipaglia, in Campania. Il protagonista di questa squallida vicenda è un bidello 54enne I carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno subito messo in manette il collaboratore scolastico, eseguendo così la misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Salerno dietro richiesta della Procura. Il bidello, stando alle ultime informazioni, avrebbe compiuto atti sessuali aggravati con minorenni. L'agghiacciante vicenda è stata scoperta dalla mamma di una studentessa, dopo aver letto per caso un sms sul cellulare della figlia. Quest'ultima parlava a un amico delle continue molestie che subiva dal bidello della sua scuola. Dopo aver letto quel messaggino, la donna si è subito recata dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari, dopo aver svolto accusate indagini, hanno scoperto che, effettivamente, il collaboratore scolastico aveva molestato più volte le giovani studentesse della scuola dove lavorava. Solitamente, il maniaco, con una scusa, invitava le minorenni a recarsi in luoghi appartati; poi le baciava e le palpeggiava. E' certo che il bidello ha molestato almeno 5 ragazzine, tutte under 14 all'epoca dei fatti. Le molestie avvenivano in diverse stanze del plesso scolastico. Non ci sono dubbi sulla condotta biasimevole e indegna del bidello, visto che le parole proferite dalle vittime durante le varie audizioni protette, a cui ha partecipato anche uno psicologo designato dalla magistratura, sono state ritenute veritiere. Ora l'uomo dovrà vedersela con la giustizia. Intanto è agli arresti domiciliari. Non è escluso, però, che in futuro vada in carcere. Le molestie sarebbero avvenute in una scuola media statale frequentata da molti ragazzi. Il pedofilo agiva indisturbato, richiamando l'attenzione delle studentesse mediante banali giustificazioni. Il collaboratore scolastico dovrà pagare il conto con la giustizia, visto che il suo comportamento ha provocato uno squilibrio nello sviluppo psichico delle giovani studentesse. Ma il dirigente scolastico e gli insegnanti della scuola di Battipaglia non si erano mai accorti di nulla?

