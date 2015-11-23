Bill Cosby, Laurea Honoris Causa Revocata per Storie di Stupri

"L'Università ha fatto questo straordinario e deciso passo dopo aver letto le dichiarazioni giudiziarie ormai pubbliche del sig. Cosby, che confermano molte delle accuse formulate nei suoi confronti".

, attore venuto alla ribalta grazie alla sit-com "I Robinson", in voga negli anni '90,. La ragione della revoca è il fatto che l'attore è stato portato davanti ai giudici, quindi, per torbide storie di violenze sulle donne. Nello specifico,. Cosby, a quanto pare, agiva sempre allo stesso modo:. Una storia sconcertante che vede protagonista quello che, un tempo, era. Il preside dell'Università di Fordham,, ha così argomentato la scelta di revocare la laurea a Bill Cosby:Insomma, l'ateneo californiano ha revocato la laurea a Cosby perché quest'ultimo ha ammesso in parte molti stupri. Un mese fa, la stessa decisione è stata presa anche da un college della. Anche in tal caso, la revoca della laurea ad honorem è stata conseguenza della parziale ammissione dell'attore. Il college sta anche valutando se restituire a Bill, somma che, 15 anni fa, lui donò all'ateneo per finanziare una borsa di studio.