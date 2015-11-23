Bill Cosby, Laurea Honoris Causa Revocata per Storie di Stupri
di Redazione
23/11/2015
Bill Cosby, attore venuto alla ribalta grazie alla sit-com "I Robinson", in voga negli anni '90, si è visto revocare la laurea ad honorem che gli era stata conferita dall'università californiana di Fordham. La ragione della revoca è il fatto che l'attore è stato portato davanti ai giudici, quindi processato, per torbide storie di violenze sulle donne. Nello specifico, Bill è stato accusato di stupro da oltre 50 donne. Cosby, a quanto pare, agiva sempre allo stesso modo: prima drogava la vittima e poi la stuprava. Una storia sconcertante che vede protagonista quello che, un tempo, era uno dei personaggi più amati della tv americana. Il preside dell'Università di Fordham, John McShane, ha così argomentato la scelta di revocare la laurea a Bill Cosby:
"L'Università ha fatto questo straordinario e deciso passo dopo aver letto le dichiarazioni giudiziarie ormai pubbliche del sig. Cosby, che confermano molte delle accuse formulate nei suoi confronti".Insomma, l'ateneo californiano ha revocato la laurea a Cosby perché quest'ultimo ha ammesso in parte molti stupri. Un mese fa, la stessa decisione è stata presa anche da un college della Pennsylvania. Anche in tal caso, la revoca della laurea ad honorem è stata conseguenza della parziale ammissione dell'attore. Il college sta anche valutando se restituire a Bill 100.000 dollari, somma che, 15 anni fa, lui donò all'ateneo per finanziare una borsa di studio.
