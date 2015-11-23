"Suffragette" Apre TFF 2015: Storia di Donne e Lotta per Diritto di Voto

"Si pensi ad esempio alla differenza salariale a parità di professione, all'importanza di avere il diritto di tutela sui figli, le violenze sessuali, il traffico di schiave... Questo film è stato realizzato anche per combattere il fenomeno dell’astensione giovanile dal voto, dilagante sia nel Regno Unito che in Italia. Dopo una delle anteprime inglesi del film è stato bello sentirsi dire da alcune ragazze che non rinunceranno mai più al proprio diritto di votare", ha detto la regista.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere consapevole il pubblico dell'importanza dei sacrifici delle suffragette; tutte e tre abbiamo realizzato anche il film Brick Lane, sulla vita di una donna musulmana nella comunità londinese. Anche con questa pellicola vogliamo perseverare nell'intento di dare voce a chi non ne ha".

, visto che il cast è formato prevalentemente da donne, tra cuie Carey Mulligan. Il film in questione è. La pellicola diretta daè ambientata nell'Inghilterra dei primi del '900 e narra la storia di un gruppo di operaie che lotta per ottenere il. Meryl Streep interpreta, guida del gruppo di donne che ambisce al pieno riconoscimento dei loro diritti. La regista ha asserito che il film è indubbiamente attuale, visto che nel mondo le donne non pienamente equiparate agli uomini, nonostante gli innumerevoli passi in avanti. La, insomma, è ancora lontana.Significative anche le parole della produttrice