Bill Gates Uomo più Ricco del Pianeta, Mark Zuckerberg in Quinta Posizione

di Redazione 01/03/2016

Ci risiamo. Bill Gates, fondatore della Microsoft, è ancora una volta l'uomo più ricco del pianeta, con un patrimonio di 75 miliardi di dollari Il buon Bill, dunque, occupa per il terzo anno di seguito la prima posizione della classifica, stilata da Forbes, degli uomini più ricchi della terra. In seconda posizione il numero uno di Zara, Amancio Ortega, e al terzo posto Warren Buffet. Negli ultimi 22 anni, Gates ha conquistato la vetta della classifica ben 17 volte. Negli ultimi mesi, il patrimonio del numero uno di Microsoft è diminuito ma nonostante ciò Bill è riuscito ancora una volta a piazzarsi in prima posizione, davanti ad Ortega e Buffet, che hanno un patrimonio rispettivamente di 67 e 60,8 miliardi. Si deve accontentare della quarta posizione Carlos Slim, il magnate messicano della telefonia mobile. Il valore delle azioni della sua azienda, infatti, è diminuito molto. Tra i 'paperoni' più giovani in classifica spicca Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Facebook, in quinta posizione con un patrimonio di 44,6 miliardi di dollari. Da sottolineare che il patrimonio di Mark, negli ultimi 12 mesi, è cresciuto di 11,2 miliardi. Sesta posizione per il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. E' la prima volta che Zuckerberg e Bezos compaiono nella top ten della classifica degli uomini più ricchi al mondo. Per vedere un italiano nella classifica bisogna scendere alla 30esima posizione, occupata da Maria Franca Fissolo, ovvero la vedova del compianto Michele Ferrero, 'padre' della Nutella. Silvio Berlusconi, invece, occupa la 188esima posizione con 6,2 miliardi di dollari. La donna più ricca al mondo è la 93enne Liliane Bettencourt, maggiore azionista di L'Oreal. La maggior parte dei miliardari del mondo si trova negli Usa (540), in Cina (251) e in Germania (120). E' probabile che Mark Zuckerberg, nei prossimi anni si piazzerà nelle primissime posizioni della classifica, visto il grande successo che stanno riscuotendo Facebook e WhatsApp. Gates deve iniziare a preoccuparsi.

