Bimbi e ragazzi insonni per smartphone a letto: i giovani dormono poco

"Per esempio l'apnea del sonno è associata a uno scarso rendimento scolastico, problemi di comportamento e sbalzi di umore, a una diagnosi errata di ADHC e, nelle situazioni gravi, a problemi cardiaci".

La tecnologia è un ottimo strumento per risolvere molti problemi e per divertirsi. Non bisogna, però, trascorrere tutta la giornata davanti al display di pc,Ciò riguarda soprattutto bimbi e adolescenti, che dormono veramente poco.. Il problema è rappresentato proprio dagli apparecchi tecnologici come smartphone e tablet, che favoriscono l'insonnia. Ecco perché negli Usa sono state stilate le linee guida relative alle ore di sonno di bambini e adolescenti. Si tratta di raccomandazioni sul numero ottimale di ore di sonno. Il co-autore delle linee guida, Stuart F. Chan, operante presso il Brigham and Women Hospital di Boston ha dichiarato che. Poche ore di sonno, lo ricordiamo, sono sinonimo di scarso apprendimento e riduzione della capacità mnemonica. In una tabella sono state indicate il numero di ore raccomandate per ciascuna fascia d'età: ad esempio. Chan ha sottolineato che dormire poco, o comunque meno delle ore raccomandate dagli esperti, può favorire l'insorgenza di patologie anche gravi:L'obiettivo dei medici e delle famiglie è far dormire bambini e ragazzi le ore necessarie per evitare problemi di salute. Non è facile raggiungere centrare bersaglio perché, come detto, c'è la tecnologia a favorire l'insonnia: in camera da letto non dovrebbero esserci tv, smartphone, tablet ed altri apparecchi elettronici perché la loro luce ostacola il sonno. Almeno la sera, facciamo riposare la vista e la mente dei nostri figli, che vivono in unache non concede, purtroppo, molto spazio al riposo.