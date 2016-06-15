Scandiano: bimba nata morta, gravidanza normale

"Purtroppo tutte le manovre di rianimazione neonatale messe immediatamente in atto dai sanitari sono risultate vane. Si è trattato di un evento tragico che ha profondamente colpito e addolorato il personale dell'ospedale, anche perché la gravidanza della madre si era svolta in modo normale. Come da prassi è stata attivata una valutazione del percorso clinico-assistenziale e dalle prime ricostruzioni risulta che sono state messe in atto tutte le procedure previste in questi casi dalle linee guida accreditate dalla comunità scientifica. La direzione e tutti i professionisti esprimono vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia".

"Mi hanno dato delle informazioni frammentarie e contraddittorie. Resto ancora in attesa di comprendere cosa sia realmente accaduto".

Bisognerà compiere certamente numerosi accertamenti all'ospedaledi Scandiano (Reggio Emilia) dove ieri pomeriggio una donna ha dato alla luce una bimba morta. I medici del nosocomio non sono stati in grado di salvare la neonata. La madre, residente a Fiumalbo, è fuori pericolo ed attualmente è ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Una nota diffusa dall'Ausl recita:Gli inquirenti dovranno scoprire la causa del decesso della neonata, avvenuta al Magati. L'episodio è avvenuto dopo una decina di giorni dalla morte della piccolaall'ospedaledi Avellino. Anche Grace era una neonata e la mamma non aveva avuto nessun problema durante la gravidanza. I genitori della bimba, come quelli della piccola che nelle ultime ore è morta all'ospedale di Scandiano, sono sottoperché mai avrebbero pensato a un funesto epilogo. Il padre di Grace ha detto:La morte di Grace è avvenuta alle 6 dello scorso 2 giugno. Alessandro, il papà della neonata, non si riesce a dare pace e si domanda perché i medici non hanno subito praticato il taglio cesareo alla moglie quando hanno notato che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Intanto sono stati notificatiai membri dell'equipe medica del Moscati.