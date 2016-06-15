Florida, alligatore attacca bimbo e lo trascina in acqua

"Il padre è entrato nell'acqua ed ha cercato di afferrare il bambino ma non ci è riuscito. Mi hanno detto che, a un certo punto, è entrata nell'acqua anche la madre del piccolo".

Un bimbo di 2 anni è stato ghermito e trascinato in acqua da un grossoed ora è ricercato dai poliziotti, dai pompieri e da molti volontari.. Da un comunicato divulgato dall'ufficio dello sceriffo di Orange County si apprende che molti agenti sono al lavoro per ritrovare il piccolo. L'episodio è avvenuto alle 21.30 di ieri (ora locale). Tutta l'area dove è avvenuto l'episodio è stata transennata. In zona ci sono molti alligatori ma vicende del genere sono rare. Gli alligatori solitamente non attaccano senza motivo le persone. Il padre del bimbo ha lottato molto per evitare che il grosso rettile trascinasse in acqua il figlio, ma ogni sforzo è stato vano. Il piccolo e l'alligatore sono scomparsi. Il dramma è andato in scena vicino alla, a Disney. Jerry Demings, sceriffo di Orange County, ha affermato che il piccolo era arrivato coi suoi familiari a Orlando, dal Nebraska, domenica scorsa per una vacanza. Nel corso di una conferenza stampa,. Il bimbo ha altri due fratelli, anche loro arrivati ad Orlando. Lo sceriffo ha detto:Non appena il bambino, assieme alla madre, è entrato in acqua è stato attaccato dal grosso alligatore.. Il papà del minore ha riportato varie ferite su tutto il corpo a causa della lotta con l'alligatore. Lo sceriffo ha assicurato che le ricerche non cesseranno finché non verrà ritrovato il bimbo. La zona, attualmente, è perlustrata da una cinquantina di agenti. Monitorato sia il lago che le aree limitrofe. Demings ha asserito:Alla domanda circa le recenti tragedie che hanno sconvolto Orlando nei giorni scorsi, tra cui l'omicidio della cantantedopo un concerto e il massacro alla discotecaper mano di un 'lupo solitario' dell'Isis, lo sceriffo ha risposto:Un portavoce di Disney ha detto durante una conferenza stampa:Chad Weber ha detto che l'agenziaha inviato in zona diversi cacciatori di coccodrilli per aiutare le forze dell'ordine nelle ricerche. Chad ha aggiunto: