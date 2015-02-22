Binge drinking deleterio per il cuore: rischio aritmie aumenta

Bere alcolici a dismisura fa male alla salute. Purtroppo il binge drinking è un trend molto diffuso tra i giovani. La tendenza di riunirsi ed alzare il gomito è però dannosa per la salute. Lo hanno ricordato medici e cardiologi nel corso del meeting internazionale su fibrillazione atriale e infarto, tenutosi una settimana fa a Bologna.

Eccedere con vino, cocktail e superalcolici, secondo gli studiosi, può aumentare fino ad 8 volte il rischio di aritmie. Con 3 bicchieri di whiskey o una bottiglia di vino è molto probabile che si venga colpiti da cardioplamo od altri disturbi cardiaci.

Alessandro Capucci, ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare presso l'Università Politecnica delle Marche, ha dichiarato che il binge drinking è una "pratica molto rischiosa per il cuore". Il rischio di gravi attacchi cardiaci, ovviamente, cresce in caso di mix di alcolici e sostanze stupefacenti.