Gino Paoli rivelò al suo fiscalista: "Non voglio che si sappia che ho portato soldi all'estero"

22/02/2015

Le microspie poste nello studio del fiscalista Andrea Vallebuona, indagato nell'inchiesta su Banca Carige, hanno anche registrato alcune asserzioni di Gino Paoli in merito alla presunta evasione fiscale in Svizzera.

Lo scorso gennaio Paoli si recò nell'ufficio del fiscalista e, ansioso per la sua situazione, disse: "Non voglio che si sappia che ho portato soldi all'estero. Li voglio riportare in Italia. Io sono un personaggio pubblico, non posso rischiare questo. Ho un'immagine da difendere".

