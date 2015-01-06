Birra americana fa irritare India: immagine di Gandhi su lattine

Un'azienda americana che produce birra, la New England Brewing Company, ha mandato su tutte le furie l’India perché ha commercializzato lattine su cui è apposta l'immagine di Ganghi in versione robot.

La Gandhi Bot ha innervosito gli indiani ed ora le autorità nazionali si sono appellate nientemeno che al Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per mettere fine all'insulto.

Secondo gli indiani, apporre la foto di Gandhi su lattine di birra rappresenta una vera e propria mancanza di rispetto; anche perché il leader indiano era astemio e invitata le persone a non bere alcolici.

La New England Brewing Company ha pubblicato su Facebook un post con cui si è scusata con l'India e gli indiani, evidenziando che non ha mai voluto mancare ledere l'immagine e la reputazione di nessuno. La birra, comunque sia, è ancora commercializzata.