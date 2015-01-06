Loading...

Palm Springs International Film Festival: Reese Witherspoon e Felicity Jones sul red carpet

06/01/2015

Si è svolto per la 26esima volta il Palm Springs International Film Festival, evento a cui solitamente partecipano tantissimi attori e attrici famose.

Quest'anno, tutti i riflettori sono stati puntati verso Reese Witherspoon, Felicity Jones, Julianne Moore e Allen Leech. Sul red carpet hanno sfilato tante celebrità, come vuole la tradizione. Presente anche Brad Pitt, che ha presentato “Selma”, film che ha prodotto. Il capolavoro è incentrato sulle lotte in America per i diritti civili.

Il pubblico è andato in visibilio, al Palm Springs International Film, alla vista di Robert Downey Jr, Robert Duvall e Michael Keaton. Chi viene premiato durante il suddetto evento spesso fa bella figura in occasione della notte degli Oscar.

