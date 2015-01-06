Cometa Lovejoy vicina alla Terra: domani grande spettacolo!
06/01/2015
Cometa Lovejoy ben visibile domani, 7 gennaio, anche ad occhio nudo. Il corpo celeste sarà molto vicino al nostro pianeta: ecco perché si potrà ammirare bene
La cometa Lovejoy prende il nome da Terry Lovejoy, astronomo che la scoprì la prima volta. Il corpo celeste resterà nell'orbita della Terra fino agli ultimi giorni di questo mese. Per osservare meglio Lovejoy bisognerebbe recarsi in luoghi isolati, lontano da luci che potrebbero ostacolare la corretta visione.
Per ammirare meglio la cometa si potrebbe usare anche un binocolo: ne basta anche uno piccolo. Insomma, domani ricordate di guardare a Sud, dove splende Orione, la costellazione più lucente.
