Bollette luce e gas: rateizzazione ammessa dopo termine pagamento
di Redazione
07/06/2015
L'Autorità per l'Energia ha introdotto alcune novità importanti relativamente alla morosità. In primis, d'ora in poi, è ammessa la rateizzazione delle bollette di luce e gas anche se è scaduto il termine ultimo per il pagamento; quindi c'è una dilatazione del tempo a disposizione per pagare le bollette.
Si rafforzano anche le garanzie per i clienti che non pagano le bollette regolarmente: l'informazione di messa in mora, ad esempio, sarà obbligatoria per ogni fattura di cui non sia pervenuto il pagamento; in caso contrario non si potrà richiedere l'interruzione della fornitura.
