Turchia, multata perché marito resta ferito mentre la picchia

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2015

Incredibile storia proveniente dalla Turchia. Si può essere multati dopo essere stati picchiati? Beh, in Turchia sì. Lo sa bene una donna che, costantemente sottoposta ad angherie e percosse da parte del marito facinoroso, è stata condannata dalla 13esima Corte penale di Ankara a una multa di 3.000 lire turche.

Pare che l'uomo sia rimasto ferito a una mano mentre picchiava la moglie ed abbia perciò deciso di denunciarla. E' paradossale che i giudici gli hanno dato ragione. Evidentemente in Turchia le donne sono ancora reputate come soggetti inferiori rispetto agli uomini. Peccato che in tale nazione ancora non c'è progresso. Più volte i giudici turchi sono stati tacciati di essere un po' troppo pietosi nei confronti dei mariti violenti.

