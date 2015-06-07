Turchia, multata perché marito resta ferito mentre la picchia

Incredibile storia proveniente dalla Turchia. Si può essere multati dopo essere stati picchiati? Beh, in Turchia sì. Lo sa bene una donna che, costantemente sottoposta ad angherie e percosse da parte del marito facinoroso, è stata condannata dalla 13esima Corte penale di Ankara a una multa di 3.000 lire turche.

Pare che l'uomo sia rimasto ferito a una mano mentre picchiava la moglie ed abbia perciò deciso di denunciarla. E' paradossale che i giudici gli hanno dato ragione. Evidentemente in Turchia le donne sono ancora reputate come soggetti inferiori rispetto agli uomini. Peccato che in tale nazione ancora non c'è progresso. Più volte i giudici turchi sono stati tacciati di essere un po' troppo pietosi nei confronti dei mariti violenti.