Viagra per donne in arrivo: ok Fda, effetti collaterali ridotti al minimo

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2015

Perché solo gli uomini possono disporre del Viagra? E' discriminatorio non permettere alle donne di acquistare un farmaco del genere. Ecco perché la Fda americana ha autorizzato la commercializzazione del Viagra rosa, il cui nome scientifico è Flibanserin.

La Fda, però, chiede alla casa produttrice del Viagra per donne che vengano ridotti al minimo gli effetti collaterali, come nausea e svenimenti. In passato, l'autorità statunitense ha respinto due volte il farmaco per la sua scarsa efficacia e per i 'pesanti' effetti collaterali.

Diverse associazioni che si battono per la difesa dei diritti delle donne hanno protestato e, alla fine, la Fda si è arresa autorizzando la vendita del Viagra rosa.

Così come il classico Viagra, anche il Viagra rosa è venuto alla luce casualmente.

