Boom di suicidi in Italia: si uccide una persona ogni due giorni e mezzo

24/10/2014

Sono varie le motivazioni che spingono una persona ad uccidersi. Negli ultimi tempi, però, la crisi economica fa la parte da leone. L'anno scorso in Italia si sono tolte la vita ben 143 persone per ragioni economiche. Il numero è decisamente superiore rispetto agli 89 suicidi del 2012. Facendo due conti, nel Belpaese si uccide una persona ogni due giorni e mezzo: il 50% è rappresentato da imprenditori.

Queste ed altre informazioni, certamente inquietanti, emergono da una relazione del Commissario straordinario per le persone scomparse.

Negli ultimi tempi sono aumentati i suicidi anche nel Sud Italia; colpa della disoccupazione e della perdita di ogni speranza di trovare un lavoro in Italia e all'estero.

