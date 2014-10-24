Loading...

Cina, primato mondiale per cereali gettati: Usa battuti

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Sembrerà strano, ma la Cina è una nazione sprecona nonostante sia ancora alto il numero delle persone che soffrono la fame. Il dato emerge da un dossier presentato dalla State Administration of Grain (SAG) cinese. Ogni anno finiscono nella pattumiera più di 38 milioni di tonnellate di cereali, specialmente grano e riso. Quest'anno la Cina ha battuto anche gli Usa in termini di 'quantum' di cibo che finisce nel cestino dei rifiuti.

Stando alle informazioni divulgate dalla Environmental Protection Agency americana, negli Stati Uniti sono stati gettati ben 36,43 milioni di tonnellate di cibo.

Pare che il boom di cibi gettati, in Cina, non dipenda solamente dall'incremento della ricchezza della nazione ma anche dalla scarsità di infrastrutture per lo stoccaggio e di mezzi di trasporto degli alimenti.

Articolo Precedente

Ravenna: danno in sposa figlia di 6 anni a uomo maturo per saldare debito

Articolo Successivo

Boom di suicidi in Italia: si uccide una persona ogni due giorni e mezzo

