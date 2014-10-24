Suor Cristina canta "Like a Virgin", Madonna scrive su Facebook: "Like A Virgin? #bitinghard"

Suor Cristina, vincitrice dell'ultima edizione di 'The Voice of Italy", sta facendo parlare nuovamente di sé per la sua interpretazione di "Like a Virgin", uno dei 'cavalli di battaglia' di Madonna. La canzone anticipa il primo disco della religiosa che, a quanto pare, non vuole restare in convento a pregare tutto il giorno.

L'interpretazione di "Like a Virgin" non è sfuggita neanche alla stessa Madonna, che ha scritto sul suo profilo Facebook: "Like A Virgin? #bitinghard". Il post è stato corredato da una foto che ritrae sia una giovane Madonna che Suor Cristina.

Per la cronaca, il termine bitinghard significa, nello slang americano, 'copiando forte'. Copierà pure forte, ma Suor Cristina sta diventando una vera celebrità.