Bradley Manning sarà Chelsea: terapia ormonale in carcere

Bradley Manning, militare diventato celebre e ribattezzato 'talpa di Wikileaks', ha deciso di diventare donna, facendosi chiamare Chelsea. Bradley sta scontando la pena nel carcere militare di Fort Leavenworth in quanto condannato per la rivelazione di segreti attinenti alla sicurezza nazionale americana.

Il soldato Manning, dunque, d'ora in poi si chiamerà Chelsea e si sottoporrà a una terapia ormonale in carcere. La notizia è stata confermata da USA Today, menzionando una nota del colonnello Erica Nelson, comandante di Fort Leavenworth.