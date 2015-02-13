Loading...

Helena Bonham Carter posa nuda con tonno: testimonial Blue Foundation Marine

di Redazione

13/02/2015

Ha sfidato la fobia dei pesci e si è messa a nudo per una nobile causa. Parliamo di Helena Bonham Carter, che ha posato senza veli con un tonno di 27 kg.

Helena ha accettato di fare la testimonial per la campagna contro la pesca intensiva promossa da Blue Foundation Marine. Tra le testimonial anche Greta Scacchi, nota attrice. La Bonham Carter ha accettato così la proposta, facendosi immortalare nuda mentre abbraccia il grosso tonno.

Le foto stanno facendo il giro del mondo. Helena ha commentato così il recente servizio fotografico: "Sono davvero molto fobica riguardo ai pesci così quando Greta mi ha chiesto di essere fotografata nuda con un tonno di 27kg ero più preoccupato di toccarlo che di spogliarmi. Detto questo, ho superato i miei timori e alla fine eravamo davvero legati. Noi tutti abbiamo la responsabilità di cercare di restituire il nostro mondo alla generazione successiva, nello stato in cui lo abbiamo ereditato, non peggio".

