Home Attualità Breakfast Dating, incontrare anima gemella a colazione: altro che appuntamento al buio!

Breakfast Dating, incontrare anima gemella a colazione: altro che appuntamento al buio!

di Redazione 30/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Breakfast Dating arriva anche in Italia, dopo aver fatto furore negli Usa, soprattutto in California e a New York. Ma cosa si intende per Breakfast Dating? Beh, una nuova modalità per conoscere l'anima gemella, ovvero mentre si fa colazione, davanti a cornetto e cappuccino Attraverso Breakfast Dating si può conoscere un potenziale fidanzato/a al bar, di giorno, mentre si sorseggia un caffè o un cappuccino. Altro che il classico appuntamento al buio. La nuova tendenza d'oltreoceano mira a far conoscere le persone proprio in un momento della giornata in cui ognuno è più vero. Niente social, smartphone, tablet e web per instaurare un rapporto d'amicizia e d'amore: Breakfast Dating mira alla conoscenza reale, non virtuale. Due persone si incontrano al bar, parlano 5 minuti, e decidono se approfondire la discussione o cercarsi altri partner. I tavolini vengono posizionati in modo tale da favorire il colloquio a quattr'occhi. Il 'gioco' sta riscuotendo grande successo anche in Italia, visto che le relazioni amorose o d'amicizia instaurate negli ultimi tempi, senza l'ausilio di social e web, è aumentato enormemente. Negli Usa sono in voga danni gli appuntamenti organizzati a colazione. A san Francisco, ad esempio, è stata creata la piattaforma virtuale 500 Brunches, un punto di riferimento per l'organizzazione di appuntamenti a colazione. Il Breakfast Dating è stato creato proprio perché esistono molti social network e siti d'incontri ma non esiste un luogo reale, non virtuale, dove le persone si possono conoscere. Il Breakfast Dating sta già spopolando in molte nazioni europee, come Scozia e Francia. In Italia, a promuovere l'interessante metodo per creare rapporti d'amicizia o amorosi sono stati Nescafé e il noto portale online ScuolaZoo. Svegliarci la mattina e conoscere probabilmente la persona che ci cambierà la vita: questo è Breakfast Dating.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp