Home Salute Davide Mellace ci mette la faccia: "Stanco di vedere la gente morire di tumore"

Davide Mellace ci mette la faccia: "Stanco di vedere la gente morire di tumore"

di Redazione 30/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I tumori uccidono sempre più persone negli ultimi anni. E' difficile per i parenti vedere i loro cari malati spegnersi lentamente. Anche chi scrive ha vissuto la dolorosa esperienza della morte di un parente, nello specifico un padre, a causa di una neoplasia. Un ragazzo di Crotone, Davide Mellace, è stanco dei tanti malati di tumore nella sua città ed ha voluto lanciare una campagna su Facebook che, in poco tempo, è divenuta virale Davide, 20 anni, ha voluto ricordare che a Crotone le scorie tossiche sono la causa numero uno della proliferazione dei tumori tra gli abitanti. Tanti uomini, donne e bimbi devono fare i conti, ogni giorno, con le neoplasie. Il giovane Mellace ha sottolineato che tali scarti nocivi sono anche usate per realizzare opere a Crotone. Il ragazzo crotonese ha voluto pubblicare una lettera su Facebook, in particolare sulla pagina "Crotone ci mette la faccia" per sensibilizzare la popolazione e le autorità crotonesi su una situazione diventata insostenibile. "Nella mia famiglia, mio padre ha avuto il linfoma di Hodgkin, mia cugina anche, e due anni fa mia madre un tumore al seno. Io sono stanco. Com'è stanca la gente crotonese di sentire dire 'Hai visto Antonio? Ha un tumore!'". L'immagine, decisamente eloquente e commovente, è stata condivisa dalla band 99 Posse ed ha ottenuto tantissimi 'mi piace' nel giro di pochissimo tempo. Siamo dalla parte di Davide Mellace e comprendiamo la sua rabbia. Non si gioca con la salute delle persone per trarre profitto. Basta speculazioni ai danni della popolazione!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp