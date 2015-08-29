Home Cronaca Teramo: bimba romena scomparsa, giocava con amichetti

Teramo: bimba romena scomparsa, giocava con amichetti

di Redazione 29/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un'altra bimba scomparsa. Siamo nel Teramano, precisamente in località Cusciano di Montorio al Vomano. La piccola di due anni, di origini romene, ha fatto perdere le sue tracce La bimba, secondo le ultime informazioni, stava giocando con alcuni amici dinanzi alla sua casa quando, all'improvviso, si è volatilizzata. Nessuno l'ha più vista, compresa la madre che ha subito denunciato la scomparsa ai carabinieri. I militari della stazione di Montorio hanno iniziato ad indagare sull'episodio, supportati anche dai vigili del fuoco e dagli uomini della Protezione Civile. Il padre della piccola si trovava in Romania ma, una volta appresa la terribile notizia, ha deciso di tornare in Italia. Il pm ha subito ordinato alle forze dell'ordine di perquisire ogni casa del paesino di 176 anime. Immediatamente è stato attuato il piano di emergenza ricerca dispersi. Stanno indagando non solo carabinieri e vigili del fuoco, ma anche gli uomini della Croce Bianca di Montorio e i volontari delle guardie ambientale. Nelle ricerche sono utilizzati anche un quad e un drone. Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Sul posto stanno arrivando anche molti volontari della Protezione Civile, che si organizzeranno in diverse squadre. Speriamo che la piccola venga ritrovata al più presto.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp